Правительство не поддержало предложение Минэнерго продавать алкоголь на заправках

Фото: Пресс-служба Совфеда

Российское правительство не поддержало предложение Министерства энергетики разрешить продавать алкогольные напитки на автомобильных заправках, заявил в среду, 13 апреля, глава ведомства Николай Шульгинов.

— Несколько лет назад эта мера была поддержана в правительстве. Сегодня она поддержки в кабмине не нашла, поэтому о сроках говорить пока рано, — заметил министр.

По мнению Шульгинова, подобная мера дала бы возможность повысить эффективность предпринимательской деятельности независимых автозаправочных станций и привести к снижению цен на топливо.

При этом глава Минэнерго назвал ситуацию на рынке топлива стабильной. С начала года, по его словам, цены на бензин на оптовом рынке снизились на 10 процентов и составляют от 43 до 47 тысяч рублей за тонну. В рознице при этом стоимость выросла, но ненамного, лишь на 0.7 процента. Шульгинов в интервью «Известиям» подчеркнул, что в ведомстве следят за этим.

4 апреля специалист департамента стратегических исследований Total Research Николай Вавилов выразил мнение, что в апреле цены на топливо в розницу будут держаться на нынешнем уровне и даже незначительно снижаться.