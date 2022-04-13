Работа Youtube полностью восстановлена

Фото: pixabay.com

Разработчики онлайн-видеохостинга Youtube устранили возникшие в функционировании сервиса неполадки. Об этом в ночь на среду, 13 апреля, заявили представители принадлежащей Google компании на своей странице в социальной сети Twitter.

Теперь зарегистрированные в системе пользователи могут войти в нее, переключаться между своими учетными записями, а также использовать панель навигации для всех сервисов хостинга и на любых поддерживаемых устройствах, подчеркнули в Youtube.

Вечером во вторник, 12 апреля, пользователи популярного портала Downdetector, который отслеживает работу востребованных интернет-сайтов и приложений, сообщили о неполадках в работе приложения по просмотру и публикации видеозаписей, пишет ТАСС.

Поступали жалобы на работу веб-сайта и приложений на разных устройствах, а также на сбои при просмотре видеороликов. Самыми масштабными неполадки были в Соединенных Штатах, однако информация о проблемах при использовании сервиса возникала из десятков других стран, в том числе и из России.