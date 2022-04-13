Валя Карнавал публично призналась в любви Саше Стоуну

Фото: Telegram / Karnaval

Об отношениях блогеров Вали Карнавал и Саши Стоуна поклонники стали говорить с начала шоу «Звезды в Африке» на ТНТ.

Несмотря на открытую симпатию Стоуна, Карнавал протестовала против романтических чувств, настаивая на том, что они просто поддерживают друг друга. Однако вскоре они рассекретили свои отношения, опубликовав совместные кадры в своих социальных сетях.

Карнавал устроила для Стоуна сюрприз в день его рождения, подарив ему воздушные шарики. Кроме того, по возвращении домой его ждал фейерверк и праздничный торт.

Подарок девушки его очень растрогал, и он признался, что у него самая лучшая и красивая в мире девушка. При этом Карнавал написала в своем Telegram-канале: «I L U» (Я люблю тебя — прим. «ВМ»).

12 апреля Дженнифер Лопес подтвердила помолвку с Беном Аффлеком. Звезда опубликовала видео с кольцом на пальце.

Показывая роскошный зеленый камень, она восклицает: «Ты идеальный!» Вероятнее всего, обращение посвящено ее возлюбленному — актеру Бену Аффлеку. Позже информацию о помолвке подтвердила сестра певицы Линда.

Это вторая попытка пары построить семью. Первая произошла еще 18 лет назад, однако тогда пара рассталась, не успев пожениться.