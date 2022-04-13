Собянин назначил Степанову замглавы Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

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Мэр Москвы Сергей Собянин назначил Дарью Степанову на пост заместителя руководителя городского департамента инвестиционной и промышленной политики. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы в среду, 13 апреля.

— Назначить Степанову Дарью Владимировну на должность заместителя руководителя Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы с заключением служебного контракта сроком на три года, но не превышающим срок полномочий мэра Москвы, — говорится в документе на официальном сайте мэра столицы.

Степанова до этого занимала должность заместителя начальника Государственной инспекции по контролю за использованием объектов недвижимости Москвы.

13 апреля Собянин назначил на должность заместителя начальника Государственной инспекции по контролю за использованием объектов недвижимости Москвы Максима Куракина. Контракт с Куракиным заключен на один год. Однако его действие не может превышать срок полномочий мэра Москвы. Соответствующее распоряжение Сергей Собянин также подписал 13 апреля.