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«Симуляция красивой жизни»: эксперт объяснил, почему молодые люди мечтают стать блогерами

Игорь Синельников

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Эксклюзивы ВМ
Общество
«Симуляция красивой жизни»: эксперт объяснил, почему молодые люди мечтают стать блогерами
Фото: Виктор Хабаров / Вечерняя Москва

Многие молодые люди мечтают о быстрых деньгах и невероятной истории успеха, поэтому хотят быть независимыми: в частности, вести собственный блог. Однако на практике в большинстве случаев идеи так и остаются нереализованными. Об этом «Вечерней Москве» рассказал эксперт рынка труда, генеральный директор агентства по работе с брендом работодателя Changellenge Андрей Алясов.

По словам специалиста, работу на себя можно разделить на несколько категорий. К такому виду занятости готовы далеко не все люди, подчеркнул он.

— Есть три типа такой работы: бизнес, фрилансерство и блогерство. Открыть бизнес хочет до 50 процентов людей, начинает — до двух процентов. Фрилансерство хочет и делает процентов 15–20 в той или иной степени. В отдельных сферах это огромный процент: например, в дизайне. В некоторых отраслях сильно меньше: если человек работает на производстве, он фрилансерством заниматься не будет, — рассказал эксперт.

Собеседник «ВМ» заметил, что по вероятности успеха блогерство ближе всего к предпринимательству: хотят себе блог и видят у себя миллионы подписчиков около 50 процентов молодых людей, а занимаются этим меньше процента. При этом по-настоящему успешных блогеров крайне мало, подчеркнул Алясов.

Желание завести блог связано с мечтами о быстрых деньгах и об очень яркой истории успеха, отметил специалист.

— Что мы знаем про блогеров: заходим к ним в соцсети, видим, как они летят на самолете в дорогих шмотках. Сразу хочется повторить этот образ жизни. Но у большинства блогеров 99 процентов расходов идут на симуляцию красивого образа жизни и создание красивой картинки, — заключил эксперт.

Рост трудоспособного населения в России стал рекордным с 1990-х. Одна из причин — повышение рождаемости в «нулевых» годах. Какие профессии предпочитают выбирать молодые специалисты, рассказал в беседе с «Вечерней Москвой» эксперт рынка труда, генеральный директор агентства по работе с брендом работодателя Changellenge Андрей Алясов.

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