Кардиолог объяснил, может ли сердце «выпрыгнуть из груди»

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Заместитель главврача по кардиологии Клиники имени Пирогова, кандидат медицинских наук Вадим Жук рассказал, что с точки зрения науки означают популярные выражения о сердце.

С точки зрения медицины сердце действительно может разорваться при глубоком инфаркте. Под этим распространенным в народе выражением понимается синдром внезапной смерти, являющий собой проявление хронической ишемической болезни.

Ощущение, при котором «сердце выпрыгивает из груди», связано с учащенным сердцебиением при выбросе адреналина в кровь. Чаще всего оно появляется в моменты сильного волнения и возбуждения, которые в том числе провоцируют повышение артериального давления человека.

Под «замиранием сердца» медики понимают вид аритмии, при котором появляется дополнительное сокращение главной мышцы человека. В этот момент пациенту может казаться, что у него замирает дыхание. Подобное ощущение можно испытать от сильного испуга, пишет «Пятый канал».

Накануне кардиолог Владимир Хорошев в интервью «ВМ» рассказал о признаках «тихого инсульта».