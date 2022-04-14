ЦБ может смягчить требования к продаже валютной выручки экспортерами

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В Центробанке РФ рассматривают возможность смягчения требований к продаже валютной выручки экспортерами. Об этом в четверг, 14 апреля, сообщает пресс-служба кредитной организации.

В частности, Банк России может принять вариант продления сроков обязательной продажи выручки, изменения минимального порога реализации, в частности, расчет нормативного показателя исходя из расходов на импорт и иных параметров.

В ЦБ намерены смягчить меры валютного контроля, введенные в марте. Начиная с 18 марта, согласно указу главы государства, экспортеры могут обратиться в правительственную комиссию по контролю за осуществлением иностранных инвестиций за получением разрешения на обязательную продажу валютной выручки в необходимом размере, напомнили в регуляторе в ответ на запрос РБК.

Представители Центробанка также заявили, что организация не уполномочена ограничивать банковскую маржу при продаже валютной выручки. В ЦБ выступают против подобного предложения, потому что оно может привести к росту валютных рисков кредитных организаций, а также к возможному отказу банков от проведения операций с валютными активами.

Во вторник, 12 апреля, кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев в интервью «ВМ» рассказал о том, что российская экономика вернется к устойчивым темпам роста в следующем году.