Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Минобороны РФ установило причастных к военно-биологическим программам на Украине

Лейла Алиева

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Минобороны РФ установило причастных к военно-биологическим программам на Украине
Фото: pexels.com/Chokniti Khongchum

Минобороны РФ опубликовало очередной список должностных лиц США и Евросоюза, задействованных в реализации военно-биологических программ на Украине. Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов озвучил его на брифинге в четверг, 14 апреля.

Он отмети, что в число этих лица входит председатель правления УНТЦ от Евросоюза — Эдди Артур Майер, а от США работу центра курирует Филипп Доллифф, который занимает в Госдепартаменте должность заместителя советника секретаря по вопросам международной безопасности и программ нераспространения оружия массового поражения, добавил Кириллов.

Документы, полученные начальником РХБЗ, подтверждают непосредственную связь Украинского научно-технологического центра (УНТЦ) с американским военным ведомством. Кроме того, Кириллов представил официальную рекомендацию Государственного департамента США, которая одобряет «сотрудничество УНТЦ с основным подрядчиком Пентагона — компанией «Блэк энд Витч». Кириллов уточнил, что в переписке высказывается готовность вице-президента этой компании Мэтью Веббера к работе с УНТЦ в рамках проводимых военно-биологических исследований, пишет ТАСС.

До этого Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил о том, что российские эксперты войск радиационной, химической и биологической защиты выявили должностных лиц, принимающих участие в создании компонентов биологического оружия в лабораториях на Украине. При этом он отметил, что в число этих лиц входят руководители подразделений и сотрудники Минобороны США, а также основных компаний — подрядчиков ведомства.

17 марта Минобороны России обнародовало документы о сотрудничестве США и Украины в производстве биологического оружия. Опубликованный документ от 6 марта 2015 года подтверждает непосредственное участие Пентагона в финансировании занимающихся оружием биолабораторий на Украине.

Читайте также:
Украина Оружие Минобороны
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Лиханов
Александр Лиханов

Поддерживаем наших фермеров

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Глупость не может быть больше оправданием

Никита Масленников
Никита Масленников

Скинуть доллар с пьедестала

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

XXI век: человек и техника

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Ле Пен Макрона не опередит

Игорь Коротченко
Игорь Коротченко

Переломить ход специальной операции

Павел Данилин
Павел Данилин

Пакистан между двух огней

Все мнения
О проекте