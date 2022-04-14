Минобороны РФ установило причастных к военно-биологическим программам на Украине

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Минобороны РФ опубликовало очередной список должностных лиц США и Евросоюза, задействованных в реализации военно-биологических программ на Украине. Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов озвучил его на брифинге в четверг, 14 апреля.

Он отмети, что в число этих лица входит председатель правления УНТЦ от Евросоюза — Эдди Артур Майер, а от США работу центра курирует Филипп Доллифф, который занимает в Госдепартаменте должность заместителя советника секретаря по вопросам международной безопасности и программ нераспространения оружия массового поражения, добавил Кириллов.

Документы, полученные начальником РХБЗ, подтверждают непосредственную связь Украинского научно-технологического центра (УНТЦ) с американским военным ведомством. Кроме того, Кириллов представил официальную рекомендацию Государственного департамента США, которая одобряет «сотрудничество УНТЦ с основным подрядчиком Пентагона — компанией «Блэк энд Витч». Кириллов уточнил, что в переписке высказывается готовность вице-президента этой компании Мэтью Веббера к работе с УНТЦ в рамках проводимых военно-биологических исследований, пишет ТАСС.

До этого Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил о том, что российские эксперты войск радиационной, химической и биологической защиты выявили должностных лиц, принимающих участие в создании компонентов биологического оружия в лабораториях на Украине. При этом он отметил, что в число этих лиц входят руководители подразделений и сотрудники Минобороны США, а также основных компаний — подрядчиков ведомства.

17 марта Минобороны России обнародовало документы о сотрудничестве США и Украины в производстве биологического оружия. Опубликованный документ от 6 марта 2015 года подтверждает непосредственное участие Пентагона в финансировании занимающихся оружием биолабораторий на Украине.