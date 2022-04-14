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ФНС больше не будет принимать электронные письма с зарубежных доменов

Лейла Алиева

В мире
ФНС больше не будет принимать электронные письма с зарубежных доменов
Фото: Pexels

Федеральная налоговая служба (ФНС) России заблокировала прием электронных писем с иностранных доменов. Об этом в четверг, 14 апреля, сообщили на официальном сайте ведомства.

— Прием электронных писем из доменов-отправителей, странами происхождения которых являются США и страны Европейского союза, сейчас заблокирован, — отмечается в сообщении.

В ведомстве уточнили, что для отправки обращений в службу можно использовать только почтовые серверы в российских доменах (.ru,.su) или зарегистрированные в сервисах стран, не попадающих под ограничения. Также запрет на прием электронных писем с зарубежных доменов установлен и в других госорганах, отмечается на официальном сайте ФНС.

Это сделали, чтобы защитить сервис электронной почты ФНС от внешнего негативного влияния, в том числе от компьютерных атак и вредоносных программ. Среди доменов стран, попавших под ограничения, перечислены li,.com,.us,.net,.org,.gov,.mil,.gb,.uk,.at,.be,.bg,.hu,.de,.dk, fr,.hr,.cz,.se,.ee,.ua,.ch и другие.

До этого сообщалось о том, что иностранные хакеры взяли под контроль китайские компьютеры для совершения кибератак на Россию и Украину. По их данным, в 87 процентах случаев целью атак была Россия.

28 февраля хакеры взломали сайты крупнейших российских средств массовой информации. К числу СМИ, чьи сайты подверглись взлому, относятся ТАСС, «Известия», «Коммерсантъ», «Москва 24», Forbes, Peopletalk, «Фонтанка», РБК, «Такие дела», «Право.ру» и Buro. При переходе на сайты изданий и редакций пользователи видели текст, призывающий к противоправным действиям. Внизу обращения был виден значок международной сети хакеров Anonymous.

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