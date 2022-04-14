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Меган Маркл и принца Гарри не примут во дворце Нидерландов

Лейла Алиева

Общество
Меган Маркл и принца Гарри не примут во дворце Нидерландов
Фото: royal.uk

Принц Гарри и его супруга Меган Маркл посетят открытие спортивных военных игр Нидерландов Invictus games, но монархи этой страны решили не устраивать им королевский прием.

Несколько лет назад супруги отказались от своих титулов в Великобритании, а король не может позволить тем, кто не обладает соответствующим статусом, проживать в его дворце. Поэтому герцогу и герцогине Сассекским придется снимать номер для почетных VIP-гостей в отеле. Кроме того, правительство Нидерландов предоставило им охрану за свой счет, пишет издание «7дней».

13 апреля сообщалось о том, что принц Гарри и его супруга Меган Маркл намерены отправиться в Нидерланды, где посетят соревнования военнослужащих «Игры непокоренных». Визит герцогов Сассекских в Гаагу подтвердил их представитель. Это будет их первой поездкой в Европу после отказа от выполнения обязанностей старших членов королевской семьи и переезда в Соединенные Штаты. «Игры непокоренных» представляют собой международные мультидисциплинарные соревнования бывших и действующих военнослужащих. Принц Гарри является инициатором создания игр.

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