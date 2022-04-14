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В обстрелянном ВСУ районе Брянской области ввели режим ЧС

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Происшествия
В обстрелянном ВСУ районе Брянской области ввели режим ЧС
Фото: Pixabay

После обстрела ВСУ поселка в Климовском районе Брянской области власти региона ввели режим чрезвычайной ситуации. Соответствующий документ подписал глава региона Александр Богомаз в четверг, 14 апреля.

— Ввести до особого распоряжения на территории Климовского района режим функционирования «чрезвычайная ситуация». Установить уровень реагирования «местный», — цитирует текст документа ТАСС.

Об обстреле поселка Богомаз сообщили ранее в четверг. Как позже сообщили в Минздраве, пострадавшая при инциденте беременная женщина сейчас находится в удовлетворительном состоянии. Также стало известно, что число пострадавших при обстреле увеличилось до восьми человек. После случившегося занятия в школах в граничащем с Украиной Климовском районе Брянской области отменили.

Кроме того, Следственным комитетом РФ по факту случившегося было возбуждено уголовное дело. В СК уточнили, что при обстреле украинские военные использовали два боевых вертолета с тяжелым наступательным вооружением.

До этого губернатор Белгородской области сообщил о том, что село Сподарюшино, находящееся в приграничном районе, также подверглось обстрелу со стороны Украины.

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