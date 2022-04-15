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«Моя маленькая вселенная»: Наталья Фриске рассекретила необычное имя дочери

Юлия Курганова

Общество
«Моя маленькая вселенная»: Наталья Фриске рассекретила необычное имя дочери
Фото: vk/friskunchik_fun

Певица Наталья Фриске рассказала фанатам, как назвала свою новорожденную дочь. Долгое время она держала в секрете беременность, показав фото уже на довольно большом сроке.

Имя же сестра покойной певицы Жанны Фриске озвучила через шесть дней после рождения наследницы. Она опубликовала снимок свидетельства о рождении, показав пользователям, как выглядит полное имя девочки — Фриске Луна Александровна.

— Наконец-то хочу познакомить вас со своей маленькой принцессой. Я очень долго выбирала имя, я хотела, чтобы оно малышке подходило, и чтобы было необычное и было созвучно с нашей фамилией. Случайно увидела это имя и просто влюбилась, и не представляла, что мою дочь будут звать как-то иначе. Знакомьтесь, моя маленькая вселенная — Фриске Луна Александровна, — написала Наталья Фриске в своем Telegram-канале.

Пост она сопроводила семейной фотографией. На нем Фриске кормит дочь грудью, лежа на кровати, а в этот момент ее лицо облизывает пес.

Также она уточнила, что ударение в необычном имени наследницы приходится на букву «У».

С отцом девочки Наталья Фриске рассталась еще на третьем месяце беременности. Она рассказала поклонникам, что ушла сама — поняла, что не любит. Знаменитость подчеркнула, что помогать в воспитании дочери позволит только своим родителям.

8 апреля у 35-летней Фриске родилась дочь весом 4470 граммов и ростом 58 сантиметров. Из-за состояния здоровья она смогла родить лишь с помощью ЭКО.

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