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Около 30 рейсов задержали и отменили в московских аэропортах

Юлия Курганова

Город
Около 30 рейсов задержали и отменили в московских аэропортах
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Почти 30 рейсов задержано и отменено в столичных аэропортах. Об этом сообщает сервис «Яндекс.Расписания».

Известно, что в Домодедове задержали три рейса и семь отменили. В свою очередь в Шереметьеве задержаны четыре рейса и два отменены. А в аэропорту Внуково задержаны три рейса и восемь отменены.

Информация в режиме реального времени доступна на онлайн-табло аэропортов:

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ВНУКОВО

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ДОМОДЕДОВО

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ШЕРЕМЕТЬЕВО

Режим ограничения на полеты в аэропорты юга и центральной части России продлили до 03:45 19 апреля. Ограничения распространяются на аэропорты в Анапе, Белгороде, Брянске, Воронеже, Геленджике, Краснодаре и других городах.

11 апреля Европейская комиссия объявила о включении 21 российской авиакомпании, включая «Аэрофлот», «Россию», «Победу» и UTair, в свой черный список по авиационной безопасности.

8 апреля в столичном аэропорту Внуково объявили о переходе на работу по летнему расписанию полетов.

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