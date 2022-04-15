Около 30 рейсов задержали и отменили в московских аэропортах
Почти 30 рейсов задержано и отменено в столичных аэропортах. Об этом сообщает сервис «Яндекс.Расписания».
Известно, что в Домодедове задержали три рейса и семь отменили. В свою очередь в Шереметьеве задержаны четыре рейса и два отменены. А в аэропорту Внуково задержаны три рейса и восемь отменены.
Информация в режиме реального времени доступна на онлайн-табло аэропортов:
ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ВНУКОВО
ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ДОМОДЕДОВО
ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ШЕРЕМЕТЬЕВО
Режим ограничения на полеты в аэропорты юга и центральной части России продлили до 03:45 19 апреля. Ограничения распространяются на аэропорты в Анапе, Белгороде, Брянске, Воронеже, Геленджике, Краснодаре и других городах.
11 апреля Европейская комиссия объявила о включении 21 российской авиакомпании, включая «Аэрофлот», «Россию», «Победу» и UTair, в свой черный список по авиационной безопасности.
8 апреля в столичном аэропорту Внуково объявили о переходе на работу по летнему расписанию полетов.