Максимальную разрешенную скорость увеличат на участке М1 в Одинцове с 16 апреля

Фото: Денис Гришкин / АГН «Москва»

C 16 апреля на участке трассы М1 «Беларусь» в Одинцове максимальную разрешенную скорость увеличат до 110 километров в час. Об этом сообщила пресс-служба госкомпании «Автодор».

Уточняется, что в летний период от МКАД по обходу Одинцово с 33 километра до 65 километра М1 «Беларусь» при движении по основному ходу на легковых машинах можно будет развивать скорость до 110 километров в час. На участке основного хода с 46 километра по 65 километр повышение с 90 километров в час до 110 километров в час происходит впервые после его реконструкции, передает агентство «Москва».

Открытие движения там состоялось в конце 2021 года. На зимний период на основном ходу и на дублерах была установлена максимальная скорость в 90 километров в час. При этом на ряде участков дублеров, где в каждом направлении по одной полосе движения, скоростной режим был не более 60 километров в час. На обходе Одинцова скоростной режим не изменялся: там по-прежнему можно ехать со скоростью 110 километров в час.

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