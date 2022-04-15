«Обязательно будет единым»: в МИД КНР заявили о непременном воссоединении Китая с Тайванем

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Китай и Тайвань непременно воссоединятся. Об этом в пятницу, 15 апреля, сообщил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

— Китай обязательно будет единым, — передают его слова «Известия».

10 марта официальный представитель Минобороны КНР У Цянь заявил, что Китай хочет добиться мирного воссоединения с Тайванем, но никогда не потерпит его «независимости». По его словам, КНР стремится к мирному воссоединению, которое бы основывалось на принципе «одна страна — две системы». Он также заявил, что сепаратистские силы на Тайване пытаются «расколоть родину», добиваясь независимости островного государства.

Тем не менее 15 апреля в Министерстве обороны КНР подчеркнули, что китайская армия примет все необходимые меры реагирования, чтобы пресечь любые попытки реализовать план по «независимости» Тайваня.

В ноябре президент США Джо Байден сообщил, что американская сторона придерживается принципа «одного Китая». Президент заявил, что в Вашингтоне не поддерживают независимости Тайваня. Кроме того, он отметил, что США не намерены вступать в конфликт с КНР и создавать против нее блок.