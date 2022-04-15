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Два BMW в Москве переместили на спецстоянки из-за штрафов на миллион рублей

Георгий Соланович

Город
Два BMW в Москве переместили на спецстоянки из-за штрафов на миллион рублей
Фото: Пресс-служба «Московского паркинга»

Сотрудники «Московского паркинга» переместили на штрафстоянки две машины марки BMW из-за долгов по штрафам на миллион рублей. Об этом в пятницу, 15 апреля, сообщили в пресс-службе организации.

— За последние две недели было арестовано два автомобиля BMW, принадлежащих юридическим лицам, которые накопили долгов на 1 миллион рублей. Автомобили переместили на спецстоянки, где они будут храниться до оплаты всех долгов. Если этого не произойдет, судебные приставы могут отправить машины на реализацию, — говорится в сообщении.

«Московский паркинг» призвал столичных водителей соблюдать правила дорожного движения и оплачивать парковку. При получении штрафа владельцам транспорта рекомендуется оплатить его в течение 60 дней или обжаловать в течение 10 дней.

11 февраля сообщалось, что пожарные не смогли проехать к месту вызова из-за двух неправильно припаркованных машин. Исправить ситуацию помог эвакуатор: транспортные средства, водители которых нарушили правила парковки, были сразу же отправлены на штрафстоянку.

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