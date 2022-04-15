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Пассажиры более 1600 раз воспользовались пиццематами в метро Москвы

Георгий Соланович

Город
Пассажиры более 1600 раз воспользовались пиццематами в метро Москвы
Фото: Unsplash

Пассажиры Московского метрополитена более 1600 раз воспользовались пиццематами с момента их запуска на автовокзале Саларьево и в переходе станции метро «Пушкинская». Об этом в пятницу, 15 апреля, сообщили в департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

В дептрансе также отметили, что общий объем съеденных пицц из новых вендинговых аппаратов составил около 500 килограммов, а самым часто покупаемым видом продукта стала мясная пицца.

— В конце февраля мы запустили в метро первые пиццематы. Горячая пицца, которая готовится всего за три минуты прямо при вас: на международном автовокзале Саларьево и в подземном переходе у станции метро «Пушкинская». Пиццу можно съесть сразу или взять с собой в дорогу: ее удобно переносить, — говорится в сообщении в Telegram-канале дептранса.

14 апреля на ТПУ «Нижегородская» в тестовом режиме заработал аппарат по приготовлению блинов. Помимо выпечки, в них можно купить горячую ресторанную еду, сухофрукты, кофе, игрушки и аксессуары для мобильных телефонов.

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