«Мощная энергия»: ясновидящая назвала день исполнения самых искренних любовных желаний в апреле

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Ясновидящая Кажетта назвала день в апреле, когда могут исполниться самые искренние любовные желания.

— Стремление Весов к гармонии подчеркивает полнолуние этого месяца, которое выпадает на субботу, 16 апреля. Другими словами, это лунное событие может быть очень романтичным и ориентированным на отношения. Полнолуние в знаке Весов поможет исполнить самые искренние желания, связанные с отношениями, — рассказала она.