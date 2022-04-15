«Мощная энергия»: ясновидящая назвала день исполнения самых искренних любовных желаний в апреле

Ясновидящая Кажетта назвала день в апреле, когда могут исполниться самые искренние любовные желания.
— Стремление Весов к гармонии подчеркивает полнолуние этого месяца, которое выпадает на субботу, 16 апреля. Другими словами, это лунное событие может быть очень романтичным и ориентированным на отношения. Полнолуние в знаке Весов поможет исполнить самые искренние желания, связанные с отношениями, — рассказала она.
Также Кажетта отмечает, что синхронизация Весов с Сатурном может стать временем, когда люди будут готовы перевести любовную, значимую связь на новый уровень. По ее словам, апрельское полнолуние в знаке Весов обладает мощной энергией.
Указанная дата может привести к судьбоносным разговорам, сказала в заключение ясновидящая.
Помимо этого, астрологи назвали топ-6 знаков зодиака, представителей которых легче всего сглазить.
Так, в список попали водные знаки — Водолей, Весы и Близнецы: родившиеся под ними люди часто подвергаются сглазам. Представителям этих знаков рекомендуется чаще очищать свои квартиры от нежелательной энергетики.
Подвергнуть себя риску сглаза также легко могут Девы, Тельцы и Козероги. Чтобы оставаться защищенными, им нужно чаще проводить время с близкими.