Уголовное дело о взятках возбуждено в отношении судебных приставов Иркутска
Должностные лица управления федеральной службы судебных приставов подозреваются в получении взятки. Об этом в пятницу, 15 апреля, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе СК РФ по Иркутской области.
По данным ведомства, должностные лица УФССП вымогали взятки у нескольких подчиненных. Они стабильно начисляли сотрудникам премиальные выплаты, которые те в свою очередь должны были передать обратно начальникам. Таким образом злоумышленникам удалось получить более 100 тысяч рублей.
Уголовное дело возбуждено в отношении экс-заместителя главного судебного пристава регионального УФССП; начальника одного из отделов и его заместителя. Все трое подозреваются в получении взяток в значительном размере с вымогательством.
Двум фигурантам уголовного дела суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.
В настоящее время следователи проводят следственные действия и устанавливают иные факты преступной деятельности. Расследование уголовного дела продолжается, заключили в пресс-службе.
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