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Синоптик предупредил об ухудшении погоды в Москве в выходные

Араз Салехов

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Погода в Москве
Город
Синоптик предупредил об ухудшении погоды в Москве в выходные
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

В ближайшие выходные в столичном регионе ожидается похолодание, а также интенсивные осадки в виде дождя и снега. Об этом в пятницу, 15 апреля, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

— Завтра в Москве непогода, будет облачно, ожидается сочетание осадков и холодного воздуха. При этом осадки уже в ночь на субботу будут в виде мокрого снега, появится гололедица, скольжение на проезжей части и на тротуаре. Сильные осадки в виде дождя и мокрого снега продолжатся и в субботу в течение дня, — заявил он.

Согласно прогнозу синоптика, максимальные показатели температуры будут держаться на отметке около плюс четырех-пяти градусов. При этом в ночь на воскресенье ожидается дальнейшее понижение температуры. Так, в городе столбики термометра опустятся до нуля градусов в Москве и до минус двух градусов в области, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Помимо этого, ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что москвичам стоит ожидать снежный покров толщиной до пяти сантиметров, сильный ветер и гололед в городе.

По его словам, уже 15 апреля в столице начнется дождь, который к концу дня превратится в ливень и будет идти всю ночь.

Также стало известно, что апрель в Москве может повторить рекорд вековой давности по осадкам. Метеоролог Александр Шувалов в беседе с «Вечерней Москвой» отметил, что по состоянию на утро 13 апреля в Москве уже выпало 130 процентов ежемесячной нормы осадков.

Эксперт уверен, что погодные условия ближе к концу недели будут становиться только хуже.

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