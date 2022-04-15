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Рафик Загрутдинов оценил готовность детско-взрослой поликлиники в районе Бирюлево Восточное

Араз Салехов

Город
Рафик Загрутдинов оценил готовность детско-взрослой поликлиники в районе Бирюлево Восточное
Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru
Россия, Москва, 6-я Радиальная улица, 7 Карта всех событий

В районе Бирюлево Восточное идет строительство детско-взрослой поликлиники, готовность здания составляет 44 процента. Об этом в пятницу, 15 апреля, заявил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

— Детско-взрослую поликлинику для жителей ЖК «Царицыно» на 320 посещений в смену введут в эксплуатацию в этом году в районе Бирюлево Восточное по адресу улица 6-я Радиальная, владение 7, корпус 36. Общая готовность медицинского учреждения составляет 44 процента. В настоящее время идет монтаж фасада и кровли. Параллельно продолжается устройство перегородок и внутренних инженерных систем, — отметил он.

Общая площадь здания составит 11 507 квадратных метров. Строительство объекта идет в соответствии с новым стандартом оснащения поликлиник «Московский стандарт +», уточнили в пресс-службе депстроя.

Помимо этого, глава столичного департамента рассказал, что в Москве начались работы, связанные с устройством кровли здания скоропомощного стационарного комплекса Больницы имени О. М.Филатова. В комплексе будут расположены шесть разнопрофильных операционных.

В четверг, 14 апреля, Рафик Загрутдинов заявил о строительстве и проектировании 44 жилых домов по программе реновации в Юго-Восточном округе Москвы.

В стадии возведения находятся 23 новостройки, в проектировании — еще 21 здание.

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