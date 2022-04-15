Нагрузка на бизнес и НКО Москвы при проведении госконтроля снизится

Фото: Пресс-служба Госдумы

Это произойдет за счет изменений в Кодекс об административных правонарушениях РФ (КоАП РФ) (№ 70–ФЗ от 26.03.2022), которые вступили в силу в апреле 2022 года.

Соответствующие поправки приняты в целях снижения административной нагрузки в период санкций и направлены на смягчение ответственности за административные правонарушения, которые совершены впервые. Новая мера касается субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) и социально значимых некоммерческих организаций (НКО), а также их сотрудников.

Для этих категорий предусмотрена замена штрафа на предупреждение в случае, если административное правонарушение совершено впервые, отсутствовала угроза причинения вреда жизни и здоровью людей, окружающей среде и имущественного ущерба. Данная мера касается правонарушений, выявленных при проведении контрольных (надзорных) мероприятий всех видов.

К примеру, если в рамках оказания государственной услуги по закрытию порубочного билета, выданного субъекту МСП или социально значимой некоммерческой организации, были выявлены нарушения (невыполнение условий порубочного билета, нарушение правил содержания зеленых насаждений), то административный штраф будет заменен на предупреждение.

Если штраф все-таки выписан, то его размер для НКО и юрлиц со статусом малых и микропредприятий будет таким же, как для индивидуальных предпринимателей (ИП). В случае, когда в КоАП РФ штраф для ИП не предусмотрен по той или иной категории правонарушений, то тогда сумма штрафа для юрлиц уменьшается в два раза.

Еще одно новшество касается юрлиц. Так, если правонарушение предусматривает административную ответственность как для должностного, так и для юридического лица, то двойная ответственность исключается. Это возможно, когда организация сделала все возможное, чтобы соблюсти правовые требования и нормы.

Более мягкий подход будет действовать и к тем нарушениям, которые были выявлены в ходе контрольных (надзорных) мероприятий.

Если в ходе одной проверки будет выявлено более двух правонарушений, по которым предусмотрена ответственность по аналогичным статьям в КоАП РФ и в КоАП города Москвы, то наказание будет назначено как за совершение одного правонарушения.

Данная мера применима только для контрольных (надзорных) мероприятий всех видов, проведенных до 10 марта 2022 года. С 10 марта текущего года все контрольные (надзорные) мероприятия, предусматривающие взаимодействие с контролируемым лицом, запрещены.

— Данные изменения при рассмотрении дел об административных правонарушениях во всех возможных случаях позволят специалистам Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы использовать новые нормы с целью снижения нагрузки на предпринимателей и некоммерческие организации города. Задача по снижению экономической нагрузки на бизнес поставлена на федеральном уровне президентом России, — прокомментировал Денис Алексеев, заместитель руководителя Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы.

Сегодня в Москве работает почти 800 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства. Эта отрасль считается наиболее массовой по числу тех, кто занят в экономике города. Это почти 40 процентов от общего числа работающих жителей столицы.

Заметная доля приходится и на индивидуальных предпринимателей. По данным на март 2022 года, в реестре субъектов МСП состоит более 360 тысяч ИП.

В качестве мер поддержке для МСП действуют льготные кредиты, гранты на компенсацию затрат на покупку оборудования, а также проводятся специальные торги по аренде недвижимости у города. Малому бизнесу и самозанятым также предоставляется возможность на льготных условиях работать в коворкингах.