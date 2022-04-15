Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

МИД РФ: Антироссийские высказывания главы израильского МИД вызывают сожаление

Евгений Белоусов

В мире
МИД РФ: Антироссийские высказывания главы израильского МИД вызывают сожаление
Фото: МИД РФ

Заявления министра иностранных дел Израиля Яира Лапида о приостановлении членства РФ в Совете ООН по правам человека вызывают сожаление и неприятие. Об этом заявили в пресс-службе российского МИД в пятницу, 15 апреля.

— Плохо завуалирована попытка воспользоваться ситуацией вокруг Украины, чтобы отвлечь внимание международного сообщества от одного из самых застарелых неурегулированных конфликтов — палестино-израильского, — говорится в сообщении.

В МИД также отметили, что курс Израиля на сохранение самой длительной в послевоенной мировой истории оккупации проводится при молчаливом попустительстве ведущих западных стран и фактической поддержке США. Так как Тель-Авив продолжает «незаконную оккупацию» палестинских территорий, игнорируя многочисленные решения Совбеза и Генассамблеи ООН, говорится в сообщении.

До этого, 6 апреля, официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что Россия даст ответ на каждый недружественный шаг в отношении Москвы. Она отметила, что последние действия западной стороны, которые касаются выдворения дипломатов из стран, приводят к анабиозу двусторонних отношений. При этом Захарова подчеркнула, что даже вводимые западной стороной санкции требуют дипломатического обслуживания

Читайте также:
МИД РФ Израиль Дипломатия
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Отравление мечтой

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Киночистилище для Чикатилища

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Они помогают победить

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Шоу клинических идиотов

Никита Масленников
Никита Масленников

Скинуть доллар с пьедестала

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Ле Пен Макрона не опередит

Игорь Коротченко
Игорь Коротченко

Переломить ход специальной операции

Все мнения
О проекте