МИД РФ: Антироссийские высказывания главы израильского МИД вызывают сожаление

Фото: МИД РФ

Заявления министра иностранных дел Израиля Яира Лапида о приостановлении членства РФ в Совете ООН по правам человека вызывают сожаление и неприятие. Об этом заявили в пресс-службе российского МИД в пятницу, 15 апреля.

— Плохо завуалирована попытка воспользоваться ситуацией вокруг Украины, чтобы отвлечь внимание международного сообщества от одного из самых застарелых неурегулированных конфликтов — палестино-израильского, — говорится в сообщении.

В МИД также отметили, что курс Израиля на сохранение самой длительной в послевоенной мировой истории оккупации проводится при молчаливом попустительстве ведущих западных стран и фактической поддержке США. Так как Тель-Авив продолжает «незаконную оккупацию» палестинских территорий, игнорируя многочисленные решения Совбеза и Генассамблеи ООН, говорится в сообщении.

До этого, 6 апреля, официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что Россия даст ответ на каждый недружественный шаг в отношении Москвы. Она отметила, что последние действия западной стороны, которые касаются выдворения дипломатов из стран, приводят к анабиозу двусторонних отношений. При этом Захарова подчеркнула, что даже вводимые западной стороной санкции требуют дипломатического обслуживания