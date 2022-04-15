Сергей Собянин заработал 8,2 миллиона рублей за 2021 год

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Мэр Москвы Сергей Собянин отчитался о доходах за 2021 год. Декларация была опубликована на официальном сайте мэра столицы в пятницу, 15 апреля.

Согласно документам, глава города в 2021 году заработал 8 220 477 рублей. Также в пользовании Собянина имеется квартира площадью 308,1 квадратных метра.

В 2020 году мэр также заработал 8,2 миллиона рублей, говорится в декларации.

Также в пятницу стало известно, что доход президента России Владимира Путина в 2021 году составил 10 202 616 рублей.

Данный показатель превышает прошлогодний результат на 207,9 тысячи рублей. Тогда Путин задекларировал доход в 9 994 000 рублей.

Перечень имущества президента в декларации за год не изменился. В его собственности все еще квартира площадью 77 квадратных метров и гараж площадью 18 квадратных метров, а также две «Волги» ГАЗ М21, внедорожник «Нива» и прицеп «Скиф». В пользовании главы государства также квартира в 153,7 квадратных метра и гаражное место на 18 квадратных метров.