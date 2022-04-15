Гадюки пробудились в подмосковных лесах

Фото: pixabay.com

В лесах Подмосковья пробудились гадюки после зимнего анабиоза. Об этом пятницу, 15 апреля, сообщила пресс-служба Комитета лесного хозяйства Московской области.

Эти пресмыкающиеся уже выползают из своих укрытий и принимают солнечные ванны. Лесничие советуют жителям быть особо внимательными во время прогулок по лесу. Гадюки становятся ядовитыми сразу же после рождения, однако нападают на людей только при угрозе их жизни или их потомства.

При случайной встрече с гадюкой лучше соблюдать дистанцию и не делать резких движений. Кроме того, необходимо надевать закрытую обувь и одежду во время походов в лес, передает «Подмосковье сегодня».

До этого доктор биологических наук, герпетолог и серпентолог Владимир Черлин объяснил, можно ли высасывать яд после укуса гадюки. Он пояснил, что некоторые люди особенно остро реагируют на вещества, содержащиеся в яде гадюки. У них могут возникать аллергические реакции и даже анафилактический шок. Помимо этого, эксперт подчеркнул, что яд представляет большую опасность для детей. Повышенным будет риск и для представителей пожилых людей.