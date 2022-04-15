Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Неосвоенный ареал: какие биржи станут выгодной площадкой для российских компаний

Илья Ашуров

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Экономика
Неосвоенный ареал: какие биржи станут выгодной площадкой для российских компаний
Фото: depositphotos

Из-за санкций российские компании рассматривают возможность размещения своих акций на восточных биржах — в Гонконге и ОАЭ. Новые площадки позволят отечественному бизнесу привлечь дополнительные средства и диверсифицировать риски. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал независимый финансовый аналитик Николай Подлевских.

По его словам, новые биржи дадут компаниям доступ к инвесторам, которые могут стать потенциальными покупателями выпущенных акций. Неосвоенный российским бизнесом географический ареал Ближнего Востока или Юго-Восточной Азии также способен расширить их финансовый потенциал.

— В любом финансовом деле важна диверсификация. Нужно иметь основные площадки и какие-то запасные варианты, чтобы повышалась устойчивость в случае каких-то конъюнктурных изменений. Инвесторы Юго-Восточной Азии славятся наличием больших денег, так что ориентация российского бизнеса на этот регион — достаточно логичный шаг. Вопрос лишь в том, почему этого активно не делали, когда обстановка была иной, — отмечает собеседник «ВМ».

Эксперт полагает, что Гонконгская биржа — наиболее интересный вариант для листинга российских компаний. По капитализации она превосходит Лондонскую биржу и является безоговорочным центром торговли в Азии. К другим площадкам Подлевских относится со скепсисом:

— В условиях, когда многие страны считают Россию недружественной, идти на Токийскую или, скажем, Австралийскую биржу большого смысла нет. Там отклик будет минимальный.

По данным РБК, после того как биржи Лондона и Нью-Йорка заморозили торги российскими акциями, отечественные компании начали присматриваться к альтернативным площадкам, среди которых биржи Гонконга и Абу-Даби (ОАЭ). В настоящее время российский бизнес котируется на Московской и Санкт-Петербургской фондовых биржах.

До этого кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев дал прогноз, когда экономика России вернется на «траекторию роста».

Читайте также:
Бизнес Гонконг аналитики
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Отравление мечтой

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Киночистилище для Чикатилища

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Они помогают победить

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Шоу клинических идиотов

Никита Масленников
Никита Масленников

Скинуть доллар с пьедестала

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Ле Пен Макрона не опередит

Игорь Коротченко
Игорь Коротченко

Переломить ход специальной операции

Все мнения
О проекте