Неосвоенный ареал: какие биржи станут выгодной площадкой для российских компаний

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Из-за санкций российские компании рассматривают возможность размещения своих акций на восточных биржах — в Гонконге и ОАЭ. Новые площадки позволят отечественному бизнесу привлечь дополнительные средства и диверсифицировать риски. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал независимый финансовый аналитик Николай Подлевских.

По его словам, новые биржи дадут компаниям доступ к инвесторам, которые могут стать потенциальными покупателями выпущенных акций. Неосвоенный российским бизнесом географический ареал Ближнего Востока или Юго-Восточной Азии также способен расширить их финансовый потенциал.

— В любом финансовом деле важна диверсификация. Нужно иметь основные площадки и какие-то запасные варианты, чтобы повышалась устойчивость в случае каких-то конъюнктурных изменений. Инвесторы Юго-Восточной Азии славятся наличием больших денег, так что ориентация российского бизнеса на этот регион — достаточно логичный шаг. Вопрос лишь в том, почему этого активно не делали, когда обстановка была иной, — отмечает собеседник «ВМ».

Эксперт полагает, что Гонконгская биржа — наиболее интересный вариант для листинга российских компаний. По капитализации она превосходит Лондонскую биржу и является безоговорочным центром торговли в Азии. К другим площадкам Подлевских относится со скепсисом:

— В условиях, когда многие страны считают Россию недружественной, идти на Токийскую или, скажем, Австралийскую биржу большого смысла нет. Там отклик будет минимальный.

По данным РБК, после того как биржи Лондона и Нью-Йорка заморозили торги российскими акциями, отечественные компании начали присматриваться к альтернативным площадкам, среди которых биржи Гонконга и Абу-Даби (ОАЭ). В настоящее время российский бизнес котируется на Московской и Санкт-Петербургской фондовых биржах.

До этого кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев дал прогноз, когда экономика России вернется на «траекторию роста».