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Ракова: Москва вышла на минимальные показатели по госпитализациям с коронавирусом

Араз Салехов

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Город
Ракова: Москва вышла на минимальные показатели по госпитализациям с коронавирусом
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

В столице до минимума снизились показатели, связанные с госпитализацией жителей с коронавирусной инфекцией. Об этом в пятницу, 15 апреля, рассказала заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова.

— Уже несколько недель мы находимся на минимальной планке по объему заболевших — 800–900 человек, а это минимум практически за весь период пандемии. Ежедневно в среднем мы госпитализируем от 170 до 190 человек. Это минимум за весь период пандемии. На сегодняшний день каких-то объективных причин, которые говорят о том, что мы можем увидеть в ближайшие дни всплеск заболеваемости (ковидом — прим. «ВМ»), мы не наблюдаем, — отметила она.

Помимо этого заммэра сообщила, что в павильонах «Здоровая Москва» сделают упор на диспансеризацию переболевших COVID-19, сообщает ТАСС.

В начале апреля Анастасия Ракова рассказала, что в столице выводят из работы с коронавирусной инфекцией более пяти тысяч коек. Большая часть из них будет консервирована. В частности, это четыре резервных госпиталя и родеры на территории больниц.

По ее словам, при этом с ковидом продолжат работать одиннадцать больниц, рассчитанных на более чем три тысяч коек.

Также стало известно, что в рамках борьбы с ковидом Москва за период пандемии закупила свыше 38 тысяч единиц медицинской техники. Город приобрел свыше трех тысяч единиц реанимационного оборудования, в том числе аппараты ИВЛ и мониторы для контроля состояния пациентов.

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