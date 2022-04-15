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Уволивший Райкина из школы искусств ректор Полянкин отправлен под домашний арест

Юлия Курганова

Происшествия
Уволивший Райкина из школы искусств ректор Полянкин отправлен под домашний арест
Фото: youtube.com

Бабушкинский суд Москвы отправил под домашний арест ректора Высшей школы сценических искусств Анатолия Полянкина по делу о мошенничестве. Это следует из электронной базы данных суда.

Решение было принято вечером в пятницу, 15 апреля. О домашнем аресте просили следователи УВД по Северо-Восточному столичному округу.

На данный момент неизвестно, в чем именно обвиняют Полянкина. В пресс-службе суда не смогли предоставить оперативный комментарий агентству «Москва».

Ранее Полянкин издал приказ об увольнении художественного руководителя школы Константина Райкина в связи с упразднением должности. Решение об увольнении Райкина не было согласовано ни с преподавательским составом, ни со студентами школы, отметили в студсовете ВШСИ.

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