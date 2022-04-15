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Гастроэнтеролог перечислила продукты, которые могут вызвать разрыв кишечника

Юлия Курганова

Сюжет: 

Еда
Общество
Гастроэнтеролог перечислила продукты, которые могут вызвать разрыв кишечника
Фото: pixabay.com

Врач-гастроэнтеролог, диетолог Нурия Дианова сообщила, что употребление орехов, семечек, зернового хлеба, капусты и киви может привести к разрыву кишечника у людей с дивертикулярной болезнью.

При этом заболевании в стенке толстого кишечника появляются мешкообразные выпячивания — дивертикулы.

— При употреблении семян, орехов, зернового хлеба, капусты грубые волокна могут попасть в эти дивертикулы. Их надо тщательно пережевывать: это же грубые волокна. Возникают воспаление, болевой синдром, перфорация (образование отверстия в стенке части желудочно-кишечного тракта — прим. «ВМ»), — рассказала медик.

Она отметила, что люди могут не знать о том, что у них дивертикулярная болезнь. Иногда у пациентов с данным заболеванием перфорация может случиться из-за употребления киви, предупредила врач.

— Там есть маленькие семена, которые мы не можем прожевать, переварить. Если они попадают внутрь дивертикула, скапливаются там, то вызывают воспаление. И в этот момент могут быть как боль, так и перфорация, если человек долго терпит и не идет к врачу, — сообщила Дианова.

Она подчеркнула, что у здорового человека из-за какой-либо пищи кишечник не может разорваться, передает «Москва 24».

Эксперт по питанию Ксения Черная назвала пять главных симптомов, по которым можно определить, в каком состоянии находится печень. Первый признак — неприятный запах пота. В норме пот не должен пахнуть, отметила специалист.

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