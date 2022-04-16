«Ненавижу!»: соседи выживают Андрея Губина из собственной квартиры

Фото: Официальный сайт Андрея Губина/ http://www.andreygubin.ru/

Много лет назад певец Андрей Губин распрощался с большой сценой, так как страдает из-за серьезных проблем со здоровьем. Он живет в четырехкомнатной квартире в Москве, из которой его буквально выживают соседи.

Эту недвижимость артист купил много лет назад, когда был очень популярным. Но сейчас он готов распрощаться с дорогими апартаментами ради своего спокойствия. Теперь Губин ищет съемное жилье, потому что соседи мешают ему жить в своей квартире.

— Каждый день происходит какая-то мерзость. Квартира у меня хорошая, но шумно. Соседи поют страшными голосами, а ты сиди и слушай это. Ненавижу! — пожаловался певец в программе «Хватит слухов!» на ТВЦ.

Напомним, что уже много лет Губин лечится от хронического заболевания. Поговаривают, оно началось после того, как он потерял отца — мужчина скончался в 2007 году.

Журналист Отар Кушанашвили выразил сочувствие по поводу состояния здоровья музыканта Андрея Губина. Он пожелал товарищу скорейшего выздоровления, однако предположил, что Губин сам довел себя до такого состояния.

Кушанашвили заметил, что певец ведет себя странно. По мнению шоумена, музыкант слишком эмоционален и не контролирует своих эмоций.