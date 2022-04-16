«У меня классный муж»: Катя Гордон сообщила, что ждет третьего ребенка

Фото: katyagordon.ru

Правозащитница Екатерина Гордон стала одним из ключевых спикеров женского форума Synergy Woman Forum, который состоялся 14 апреля. Она выступала со спичем под названием «Легкий способ бросить страдать».

Знаменитость выступила ярко и динамично. Ключевая ее мысль — всем людям нужно перестать думать о том, что они уникальные.

— Запомните классную мысль. Вы все — пыль. Не верьте тем, кто говорит вам, что вы уникальные — они хотят сыграть на ваших комплексах, — заявила Гордон.

Но главное, что сказала Екатерина — последние два года она чувствует себя по-настоящему счастливой.

— У меня классный муж, я жду третьего ребенка, — сообщила 41-летняя правозащитница.

Зрители поздравили ее с грядущим пополнением в семье.

Гордон три раза была замужем. Первым ее супругом был телеведущий Александр Гордон. Затем Екатерина два раза оформляла отношения с известным адвокатом Сергеем Жориным, от него в 2012 году она родила сына Даниила. Также Гордон воспитывает еще одного наследника — пятилетнего Серафима, отца ребенка она не называет. Новым мужем правозащитницы стал 34-летний бизнесмен Виктор Хархалис.

20 марта телеведущая Регина Тодоренко перестала скрывать беременность, продемонстрировав округлившийся живот в эфире шоу «Маска». По словам 31-летней звезды, ее первенец Михаил, которому сейчас три года, буквально вырос на проекте, где Регина уже три сезона является бессменным членом жюри.