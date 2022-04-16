«У меня классный муж»: Катя Гордон сообщила, что ждет третьего ребенка
Правозащитница Екатерина Гордон стала одним из ключевых спикеров женского форума Synergy Woman Forum, который состоялся 14 апреля. Она выступала со спичем под названием «Легкий способ бросить страдать».
Знаменитость выступила ярко и динамично. Ключевая ее мысль — всем людям нужно перестать думать о том, что они уникальные.
— Запомните классную мысль. Вы все — пыль. Не верьте тем, кто говорит вам, что вы уникальные — они хотят сыграть на ваших комплексах, — заявила Гордон.
Но главное, что сказала Екатерина — последние два года она чувствует себя по-настоящему счастливой.
— У меня классный муж, я жду третьего ребенка, — сообщила 41-летняя правозащитница.
Зрители поздравили ее с грядущим пополнением в семье.
Гордон три раза была замужем. Первым ее супругом был телеведущий Александр Гордон. Затем Екатерина два раза оформляла отношения с известным адвокатом Сергеем Жориным, от него в 2012 году она родила сына Даниила. Также Гордон воспитывает еще одного наследника — пятилетнего Серафима, отца ребенка она не называет. Новым мужем правозащитницы стал 34-летний бизнесмен Виктор Хархалис.
20 марта телеведущая Регина Тодоренко перестала скрывать беременность, продемонстрировав округлившийся живот в эфире шоу «Маска». По словам 31-летней звезды, ее первенец Михаил, которому сейчас три года, буквально вырос на проекте, где Регина уже три сезона является бессменным членом жюри.