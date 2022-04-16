В МИД РФ назвали театром абсурда кампанию США по исключению России из СПЧ

Фото: МИД РФ

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин назвал кампанию Соединенных Штатов по исключению России из Совета ООН по правам человека театром абсурда.

По его словам, США регулярно нарушают основы гуманитарного права, несмотря на желание казаться демократической страной.

Замглавы МИД РФ подчеркнул, что Вашингтон не соблюдает даже базовые правила членства в СПЧ ООН, так как из 12 основных международных правозащитных конвенций США ратифицировали только пять.

Так, например, в Штатах до сих пор существует дискриминация женщин. Также США не присоединились к Конвенциям о правах инвалидов и детей.

Вершинин добавил, что Вашингтон за последние два десятка лет неоднократно выступал агрессором и развязывал военные действия в Югославии, Сирии и Ираке.

— Государство с таким «послужным списком» в правозащитной сфере берется судить, кто из членов Совета ООН по правам человека достоин оставаться в этом органе? Театр абсурда — по-другому эту ситуацию трудно назвать, — цитирует дипломата РИА Новости.

Генеральная Ассамблея ООН в четверг, 7 апреля, приняла резолюцию о приостановке членства России в Совете по правам человека. Согласно результатам голосования, за приостановку членства РФ в СПЧ проголосовали 93 делегации, против — 24, воздержались 58. Для принятия резолюции требуется две трети голосов «за» без учета воздержавшихся участников.

Сразу после этого Россия досрочно прекратила свое членство в СПЧ. В МИД РФ обосновали это неправомерностью решения Генассамблеи ООН и политической мотивированностью хода.