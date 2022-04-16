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Американская актриса Лиз Шеридан умерла в возрасте 93 лет

Полина Долганова

Общество
Американская актриса Лиз Шеридан умерла в возрасте 93 лет
Фото: Pexels

Американская актриса Лиз Шеридан скончалась на 94-м году жизни. Об этом в субботу, 16 апреля, сообщили представители звезды.

Артистка скончалась спустя пять дней после своего дня рождения. Тело женщины обнаружили в ее доме в Нью-Йорке. Шеридан умерла естественной смертью во время сна.

Широкой аудитории актриса была известна по ролям в сериалах «Альф» и «Сайнфелд».

Актриса родилась 10 апреля 1929 года. Она воспитывалась в творческой семье: ее мать была певицей, а отец — пианистом, передает ТАСС.

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