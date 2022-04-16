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Россия осталась наблюдателем при Совете ООН по правам человека

Полина Долганова

В мире
Россия осталась наблюдателем при Совете ООН по правам человека
Фото: twitter/RussiaUN

Россия осталась в статусе наблюдателя в Совете ООН по правам человека (СПЧ). Об этом в субботу, 16 апреля, сообщили в МИД РФ.

В ведомстве добавили, что досрочное прекращение членства в совете помогло стране избежать «ливийского сценария» и предотвратить поражение в правах в организации.

— Мы продолжим вносить свои инициативы, принимать участие в переговорном процессе по проектам резолюций, выступать и делать заявления, — пояснил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин, чьи слова приводит РИА Новости.

Генеральная ассамблея ООН в четверг, 7 апреля, приняла резолюцию о приостановке членства России в Совете по правам человека. Согласно результатам голосования, за приостановку членства РФ в СПЧ проголосовали 93 делегации, против — 24, воздержались — 58. Для принятия резолюции требуется две трети голосов «за» без учета воздержавшихся участников.

Сразу после этого Россия досрочно прекратила свое членство в СПЧ. В МИД РФ обосновали это неправомерностью решения Генассамблеи ООН и политической мотивированностью хода.

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