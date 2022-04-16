Москвичам рассказали о главных событиях недели в социальной сфере

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Подборку из главных событий недели в социальной сфере представили на официальном сайте мэра Москвы.

Так, например, в столице создали специальную программу помощи тем горожанам, которые могут потерять работу. Для реализации проекта было выделено более 3 миллиардов рублей. Поддержку получат около 58 тысяч работников предприятий.

Кроме того, после реконструкции и капремонта в Москве снова открылся онкохирургический корпус № 7 Городской клинической онкологической больницы № 1. Первых пациентов корпус примет уже 18 апреля.

Для рентгенологов Москва запустила новые сервисы, которые помогут при диагностике инсульта и легочной гипертензии. В настоящее время нейросети помогают врачам столицы в анализе девяти направлений исследований. В будущем область применения искусственного интеллекта планируется расширить до 29 направлений.

На этой неделе также стало известно, что сразу три детских сада открылись в Новой Москве. Вместе новые учреждения смогут принять 770 малышей.

Из значимых событий также можно отметить появление в Боткинской больнице робота-хирурга «Да Винчи», который помогает медикам в проведении операций.

На текущей неделе в столице также отмечали День космонавтики. К 60-летию праздника Главархив столицы опубликовал новую книгу в формате альбома «Москва: космические старты», подытожили на портале мэра города.

16 апреля стало известно, что Москва возглавила ежегодный индекс качества городской среды за 2021 год, подготовленный Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ. По итогам прошлого года столица набрала 293 балла из 360 возможных, что на 5 баллов больше, чем по итогам 2020 года. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель городского департамента экономической политики и развития, входящего в комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений, Кирилл Пуртов.