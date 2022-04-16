Диктант «Московский код» впервые проходит в проекте «Активный гражданин»

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Пятый краеведческий диктант «Московский код» в честь Дней исторического и культурного наследия стартовал в Москве в онлайн-режиме.

Одной из площадок проведения диктанта впервые стал проект «Активный гражданин». Принять участие в акции все желающие смогут до 22 апреля.

Москвичи смогут ответить на 20 вопросов об истории столицы. Задания составляли профессиональные краеведы и общественные деятели. Впервые к созданию диктанта также присоединились сами жители города.

Те, кто будет писать диктант на платформе «Активный гражданин», получат по 20 баллов и еще по 5 баллов за каждый правильный ответ. Результат можно будет обменять на приятные сувениры и товары в магазине поощрений.

В качестве дополнительных призов будут представлены книги о столичной архитектуре, билеты в театры Москвы и многое другое.

Написать диктант очно можно будет в библиотеках имени Н. А. Некрасова и имени Ф. М. Достоевского, в Музее Москвы, в Российском государственном гуманитарном университете и на других площадках, передали на официальном сайте мэра столицы.

24 марта заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина сообщила, что москвичи могут прислать свои вопросы для краеведческого диктанта «Московский код».

Она также рассказала, что музеи, парки, библиотеки и культурные центры Москвы подготовили познавательную программу для горожан в честь Дней исторического и культурного наследия.