Жена Медведчука предложила обменять ее супруга на двух пленных британских наемников

Фото: vk/oksana.marchenko_personal

Супруга украинского политика, главы партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктора Медведчука Оксана Марченко предложила родственникам двух наемников из Великобритании, которые были взяты в плен российской армией, обратиться к британскому премьер-министру Борису Джонсону с просьбой повлиять на украинскую власть и обменять их на ее мужа. Такое обращение украинская журналистка опубликовала в субботу, 16 апреля, на платформе YouTube.

В своем обращении Марченко обратилась к близким наемников Эйдена Эслина и Шона Пиннера.

— В ваших силах просить Бориса Джонсона повлиять на украинское руководство и добиться освобождения Эйдена и Шона путем их обмена на задержанного киевскими властями украинского оппозиционного политика — моего мужа Виктора Медведчука, — резюмировала она.

До этого Марченко заявила, что ей до сих пор неизвестно, где находится ее супруг. Она добавила, что ей регулярно угрожают расправой.

18 марта украинский суд заочно арестовал Виктора Медведчука. Судья в рамках дела удовлетворил ходатайство следователя ГБР об избрании меры пресечения в порядке, предусмотренном частью 6 статьи 193 Уголовного процессуального кодекса Украины, то есть при отсутствии фигуранта. Решение в отношении политика было принято Лычаковским судом Львова.

12 апреля о задержании Медведчука сообщил президент Украины Владимир Зеленский. Он заявил, что Медведчук был арестован СБУ, глава государства также опубликовал соответствующую фотографию.