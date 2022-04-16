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Эксперт назвала самый полезный и богатый витаминами весенний фрукт

Александр Афонин

Сюжет: 

Еда
Общество
Эксперт назвала самый полезный и богатый витаминами весенний фрукт
Фото: Unsplash

Консультант по лечебному питанию и ортомолекулярной медицине Марина Кумерина рассказала, каким фруктам отдать предпочтение весной.

Она уточнила, что в настоящее время стоит обратить внимание на апельсины и другие цитрусовые.

— В них присутствует большое количество бета-каротина, который преобразуется в организме в витамин А, отвечающий за нашу иммунную систему и защищающий нас от вредных вирусов и бактерий, — сказала Кумерина.

Специалист добавила, что цитрусовые содержат большое количество витаминов. Так, витамины группы C защищают иммунную систему, участвуют в выработке коллагена, а также улучшают состояние кожи и слизистой.

Наличие витамина B благоприятно воздействует на нервную систему, а также повышает жизненный тонус и энергию. Пектин в апельсинах очищает кишечник и дает человеку чувство насыщения.

Из-за того что цитрус состоит на 85 процентов из воды, он отлично утоляет жажду. Кумерина заключила, что содержащиеся в апельсинах фитоциды, антиоксиданты и биофлавоноиды способствуют повышению настроения и помогают преодолеть весенний авитоминоз, передает Пятый канал.

До этого врач-гастроэнтеролог Даниэла Пургина рассказала «Вечерней Москве» о том, что именно нужно учитывать при выборе способа сбросить вес. Также она назвала подводные камни самых популярных диет.

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