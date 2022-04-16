Собянин объявил о возвращении парада трамваев в Москву

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

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Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столицу возвращается традиция проведения парадов трамваев. Об этом глава города написал в субботу, 16 апреля, в своем Telegram-канале.

— Добрая традиция — парад трамваев — снова в Москве. Он возвращается после двухлетнего перерыва из-за пандемии, — сказал мэр.

Жители столицы 16 апреля могли увидеть восемь исторических моделей трамваев. Они проехали от депо имени Баумана до Останкина.

Самому старому экземпляру, как уточняется, уже 114 лет. Собянин напомнил, что первый электрический трамвай в Москве был запущен 123 года назад.

Глава города отметил, что трамваи являются одним из самых современных видов транспорта, а столичным правительством было обновлено 93 процента их парка. В ближайшие годы планируется закончить программу обособления путей и постепенно модернизировать депо.

Столичные трамваи полностью производятся в России. Их созданием занимаются тысячи человек, рассказал Собянин.

В этом году московскому электрическому трамваю исполнилось 123 года. В настоящее время столичные депо все чаще пополняются самыми современными трамваями «Витязь-Москва».