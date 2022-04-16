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В Санкт-Петербурге простились с погибшим на Украине генерал-майором

Лала Манушакян

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Общество
В Санкт-Петербурге простились с погибшим на Украине генерал-майором
Фото: Минобороны РФ

Церемония прощания с заместителем командующего 8-й армии Владимиром Фроловым прошла на Серафимовском кладбище. Об этом сообщила пресс-служба администрации Санкт-Петербурга в субботу, 16 апреля.

— Владимир Петрович Фролов пожертвовал своей жизнью ради того, чтобы дети, женщины и старики на Донбассе больше не слышали разрывов бомб. Чтобы перестали ждать смерти и, уходя из дома, прощаться как в последний раз, — сказал губернатор города Александр Беглов.

Он отметил, что генерал был настоящим патриотом, храбрым и отважным человеком, который честно исполнял воинский долг. Отец покойного участвовал в Великой Отечественной войне и также сражался с тем, кто сжег Хатынь.

По словам Беглова, проводимая спецоперация, в которой участвуют солдаты и офицеры, направлена на защиту Донбасса и исторической правды, передает ведомство.

7 марта в Черниговском районе капитан Вооруженных сил России Тимур Сулейманов погиб при исполнении воинского долга во время специальной военной операции на Украине. Корреспондент «Вечерней Москвы» связался с близкими офицера, которые поделились теплыми воспоминаниями о нем.

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