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Главком ВМФ России встретился с экипажем крейсера «Москва»

Александр Афонин

Общество
Главком ВМФ России встретился с экипажем крейсера «Москва»
Фото: Минобороны РФ

Главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов и руководство Черноморского флота (ЧФ) провели встречу с экипажем ракетного крейсера «Москва» в Севастополе. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России в субботу, 16 апреля.

— Адмирал Николай Евменов довел до экипажа крейсера, что офицеры, мичманы и матросы продолжат службу в Военно-морском флоте, — говорится в сообщении.

Главком ВМФ добавил, что традиции гвардейского ракетного крейсера «Москва» будут сохранены и продолжены, как это было принято в ВМФ, передает Telegram-канал Минобороны России.

14 апреля в Минобороны России сообщили, что на ракетном крейсере «Москва» сдетонировал из-за пожара боезапас. Корабль получил серьезные повреждения. Однако позже очаг возгорания удалось локализовать.

Позже Министерство обороны сообщило, что крейсер «Москва» затонул. Произошло это при буксировке в порт.

Корабль потерял устойчивость из-за возникшего шторма и пошел ко дну из-за повреждений корпуса, полученных в ходе пожара, возникшего после детонации боезапаса. Экипаж судна эвакуировали на находившиеся в районе корабли Черноморского флота.

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