Минобороны России сообщило, что крейсер «Москва» затонул при буксировке в порт

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Российский крейсер «Москва» затонул при буксировке в порт при шторме из-за повреждений корпуса, которые были получены в ходе пожара от детонации боезапаса. Об этом сообщили в четверг, 14 апреля, в Министерстве обороны России.

— Корабль потерял остойчивость. В условиях штормового волнения моря он затонул, — сказано в сообщении.

Экипаж судна ранее эвакуировали на находившиеся в районе корабли Черноморского флота, передает ТАСС.

Несколькими часами ранее Минобороны сообщало, что «Москва» сохраняет плавучесть, возгорание на нем локализовали. По информации ведомства, основное ракетное вооружение не было повреждено.

Крейсер является флагманом Черноморского флота РФ. Его построили на судостроительном заводе в Николаеве и ввели в строй 29 лет назад.

14 апреля в пресс-службе Минобороны сообщили о том, что боезапас сдетонировал в результате пожара на крейсере «Москва». Он получил серьезные повреждения. Также сообщалось об эвакуации экипажа в полном составе.