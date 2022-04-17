Облачную погоду пообещали москвичам и гостям столицы 17 апреля

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В воскресенье, 17 апреля, в Москве будет облачная погода, местами пройдут небольшие осадки. Столичный регион будет находиться под влиянием юго-восточной периферии антициклона.

Максимальная температура воздуха в этот день составит шесть градусов выше нуля. В области потеплеет до плюс восьми градусов.

Ветер будет дуть северо-восточный, 5–10 метров в секунду с порывами до 14 метров в секунду. К середине дня атмосферное давление достигнет отметки 753 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха в столичном регионе в воскресенье составит порядка 40 процентов.

Содержание кислорода в воздухе будет низким, к ночи ожидается похолодание, вплоть до минусовых температур, сообщает портал «Метеоновости».

— Такая резкая перестройка с колебаниями всех погодообразующих факторов может стать причиной обострения и ухудшения самочувствия у большинства метеозависимых людей. Особенно стоит уделить внимание своему здоровью и вовремя выполнять медицинские рекомендации людям с заболеваниями органов дыхания, суставной патологией, проявлениями кислородной недостаточности, — подчеркнули синоптики.

Накануне в столице был объявлен «желтый» уровень опасности из-за мощных порывов ветра.