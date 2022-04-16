«Желтый» уровень погодной опасности продлили в Москве из‑за ветра

Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

В Москве и Подмосковье продлили «желтый» уровень погодной опасности из-за ветра. Об этом в субботу, 16 апреля, сообщили в Гидрометцентре России.

— «Желтый» — это второй уровень опасности, который означает потенциально опасную погоду, — говорится в сообщении.

Предупреждение из-за ветра в столице действует до 21:00 16 апреля. В Подмосковье объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за сильного ветра с дождем. Предупреждение действует до 17:00 16 апреля, передает РИАМО.

До этого синоптики сообщили, что в субботу Москва окажется под влиянием циклона. Прогнозировалась облачная погода и местами осадки в виде дождя и мокрого снега. Температура воздуха в Москве составит плюс четыре–шесть градусов. В Подмосковье — три–восемь градусов тепла.

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, когда в Москву придет тепло. По его словам, потепление и улучшение погоды ожидается в столице на следующей неделе после холодных выходных с осадками. Температура воздуха поднимется днем до плюс 10–15 градусов, ночью до плюс одного-шести градусов.