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Синоптики предупредили жителей Москвы о мокром снеге и дожде 16 апреля

Юлия Курганова

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Погода в Москве
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Синоптики предупредили жителей Москвы о мокром снеге и дожде 16 апреля
Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

В субботу, 16 апреля, столичный регион окажется под влиянием циклона и связанных с ним атмосферных фронтов. Ожидается облачная погода. Временами пройдут осадки в виде дождя и мокрого снега.

Максимальная температура воздуха в Москве составит плюс четыре–шесть градусов. В Подмосковье температура ожидается на уровне трех–восьми градусов тепла.

Ветер будет дуть северо-восточный со скоростью 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 747 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха — около 80 процентов, передает портал «Метеоновости».

Синоптики отметили, что в столичном мегаполисе погода ухудшится, будет влажно, температура понизится, на фоне неустойчивого атмосферного давления и пониженного содержания кислорода в воздухе будет формироваться дискомфортная погода с условиями погодной гипоксии.

Метеобусловленные обострения вероятны у лиц с сердечно-сосудистыми, бронхо-легочными заболеваниями, с проявлениями хронической кислородной недостаточности, возможны реакции психологической дизадаптации. Следует выполнять рекомендации лечащего врача.

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что потепление и улучшение погоды ожидается в столице на следующей неделе после холодных выходных с осадками.

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