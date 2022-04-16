Тишковец рассказал, когда в Москву придет потепление

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Потепление и улучшение погоды ожидается в столице на следующей неделе после холодных выходных с осадками. Об этом рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

— Улучшение погоды и потепление состоится на следующей неделе. Температура вернется с трудом в свое климатической русло: ночами станет плюс один–шесть градусов, а днем — плюс 10–15 градусов, — сообщил он, передает РИА Новости.

15 апреля научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в ближайшие выходные в столичном регионе ожидается похолодание, а также интенсивные осадки в виде дождя и снега. Согласно прогнозу синоптика, максимальные показатели температуры будут держаться на отметке около плюс четырех-пяти градусов. При этом в ночь на воскресенье ожидается дальнейшее понижение температуры.