Более половины россиян планируют сменить автомобиль

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Более половины жителей России намерены поменять автомобиль, при этом третья часть из них планируют приобрести машину в кредит. Об этом свидетельствуют данные опроса, который есть в распоряжении РИА Новости.

Отмечается, что 32 процента россиян рассчитывают купить новое авто, тогда как 21 процент — с пробегом.

— При этом воспользоваться кредитом на покупку машины планируют 30 процентов опрошенных, 32 процента респондентов рассчитывают, что им хватит собственных сбережений, а 36 процентов хотят использовать средства от продажи нынешнего автомобиля, — выяснили авторы исследования.

Так, чаще всего респонденты хотели менять личный транспорт из-за его возраста (34 процента), недостаточной вместительности (20 процентов) и большого пробега (16 процентов).

Значительно больше россиян, рассматривающих приобретение новой машины, среди респондентов, которые в настоящее время владеют авто от одного года до трех лет (43 процента) и от четырех до семи лет (42 процента). Среди автомобилистов, владеющих транспортом, чей срок эксплуатации выше семи лет, самая большая доля тех, кто планирует покупать подержанное авто (27 процентов).

Эксперты уточнили, что больше половины респондентов из группы, кто рассматривает покупку исключительно нового автомобиля, имеют ежемесячный доход свыше 80 тысяч рублей на члена семьи.

В целом 31 процент россиян намерены купить машину стоимостью от 500 тысяч до миллиона рублей, 21 процент — от миллиона до 1,5 миллиона рублей, 17 процентов — от 1,5 миллиона до двух миллионов рублей. О приобретении авто стоимостью более четырех миллионов рублей задумаются лишь три процента респондентов, говорится в публикации.