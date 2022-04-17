Детские поликлиники Москвы полностью перейдут на электронные медкарты
Все столичные детские поликлиники перейдут на использование только электронных медицинских карт до конца текущего года. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
— В этом году детские поликлиники полностью переходят на работу исключительно с электронной медицинской картой. Уже сейчас в 2/3 детских поликлиник бумажные карты все собраны, — заявила она в интервью телеканалу «Россия 1».
По словам заммэра, в 2022 году начнет работу проект «Цифровой госпиталь», который стартует с детских стационаров. В его рамках работа в приемных отделениях будет полностью переведена в цифровой формат.
Ракова отметила, что телемедицина активно использовалась в период пандемии. В связи с этим был организован специальный телемедицинский центр. В 2022 году подобные специализированные центры начнут работать на базе каждой поликлиники, благодаря чему будет заменена часть очных приемов, где это возможно, уточнила заммэра.
Ранее Анастасия Ракова сообщила, что перевод в электронный вид справки об отсутствии по болезни для школ и детских садов (форма 095/у) избавил жителей Москвы от 2,5 миллиона бумажных документов.