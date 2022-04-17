Опубликовано видео падения фигуриста Семененко на шоу в Санкт-Петербурге

Фото: Telegram/StarHit

В Сети появилось видео страшного падения 18-летнего фигуриста Евгения Семененко во время ледового шоу Евгения Плющенко в Санкт-Петербурге, которое произошло в субботу, 16 апреля.

На кадрах видно, как участник постановки во время исполнения сложного прыжка упал и сильно ударился головой об лед. После этого фигурист три раза пытался подняться, однако при четвертой попытке он рухнул прямо на зрителей, сидевших в первом ряду. В результате прибывшие медики унесли спортсмена на носилках.

Пока неизвестно, какие травмы получил Евгений. Предположительно, у него сотрясение мозга, однако точный диагноз будет поставлен после детальной диагностики. По словам коллег Семененко, фигурист пребывает в сознании и чувствует себя лучше, пишет StarHit.

Видео: Telegram/Starhit.ru

Известно, что Евгений Семененко представлял Россию на Олимпиаде в Пекине. Он не завоевал медалей, однако вошел в первую десятку лучших фигуристов. По словам тренера спортсмена Алексея Мишина, он не показал лучший результат из-за проблем со спиной в результате давней травмы. На сегодняшний день Семененко считают большой надеждой в мужском одиночном катании.