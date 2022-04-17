В Подмосковье мужчина застрелил из ружья приехавшего на вызов спасателя

Фото: Telegram / Mash

Сотрудник МЧС, который по просьбе участкового пытался вскрыть квартиру в Подмосковье, где забаррикадировался мужчина, погиб от выстрела из ружья. Об этом в воскресенье, 17 апреля, сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, инцидент произошел в подъезде одного из домов в ЖК «Одинцово-1» на Рябиновой улице. Спасатель прибыл на место по вызову участкового, который запросил вскрытие квартиры, где забаррикадировался мужчина.

Видео: Telegram / Mash

Там же находились сотрудники полиции и психиатр, который должен быть оказать профессиональную помощь владельцу квартиры. В то время как сотрудник МЧС работал с замком, беспокойство мужчины нарастало.

В итоге злоумышленник выстрелил сквозь дверь из ружья. Пуля угодила прямо в сердце спасателю — 38-летнему Станиславу Ч. От полученных ранений он скончался до прибытия скорой, передает Mash.

22 марта столичные полицейские задержали 24-летнего местного жителя, который устроил стрельбу из охолощенного автомата Калашникова. Инцидент произошел на парковке на Ленинском проспекте.

Нарушитель с друзьями приехал туда для съемки видеоролика. Чтобы сделать кадры более запоминающимися, задержанный достал из багажника автомобиля Audi охолощенный автомат Калашникова и два раза выстрелил в воздух.